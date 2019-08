Ações sociais marcam Dia do Voluntário em Santa Maria

publicidade

Vários eventos foram realizados nesta quarta-feira, Dia Nacional do Voluntariado, no Centro da cidade de Santa Maria. “Estamos integrados com diversas entidades, promovendo ações sociais, tendo como foco as pessoas mais necessitadas, principalmente moradores de rua”, afirmou Ronimar da Costa, Coordenador Nacional de Gestão de Riscos e Desastres da Cruz Vermelha Brasileira.

Na praça Saldanha Marinho, ocorreram atividades na área da saúde, cortes de cabelos, doação de roupas e, também, distribuição de comida. “Estamos neste dia como voluntários, doando nosso tempo para ajudar o próximo, sem pensar em tirar proveito”, afirmou a voluntária Elisângela Rodrigues.

Voluntários das entidades Esquadrão da Alegria, Centro de Valorização da Vida, Amor Exigente, Cruz Vermelha e Associação de Ajuda a Moradores de Rua estiveram ao longo do dia participando das ações. As pessoas que estavam a espera de atendimento nas Unidades de Saúde do município, foram visitadas por voluntários e receberam lanches.

“No Brasil, o dia 28 de agosto, foi instituído como o Dia Nacional do Voluntariado (DNV), por meio da Lei Nº. 7.352 de 1985, sancionada pelo então Presidente da República, José Sarney. A partir da Instituição da lei, as entidades que trabalham com voluntários celebram anualmente a data”, lembra o diretor Regional do Sesc, Pedro Saccol.