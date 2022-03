Aberta concorrência para construção de duas rótulas na RSC 287, em Montenegro

publicidade

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, no início desta semana, o edital para contratação de empresas que deverão executar as obras para implantação de duas rótulas e ruas laterais junto à RSC 287, no perímetro urbano de Montenegro. De acordo com o prefeito da cidade, Gustavo Zanatta, as melhorias vão beneficiar toda a população, mas principalmente os moradores dos bairros Santo Antônio e Panorama, que se arriscam na travessia de uma das mais perigosas estradas gaúchas. Zanatta afirma ainda que os recursos virão diretamente dos cofres do Estado, através da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), e não mais da prefeitura, como estava programado inicialmente. “Esse é um daqueles momentos que entram na história de uma cidade”, define Zanatta.

As propostas devem ser abertas dia 11 de abril, às 14h, e o valor total investido nas obras será de R$ 8 milhões. “Embora não existam dados oficiais, acredita-se que pelo menos uma centena de pessoas tenham perdido a vida no perímetro urbano da rodovia nos últimos 40 anos. Muitas outras sofreram e as perdas patrimoniais causadas pelos acidentes são incalculáveis. Isso tem que acabar!”, reitera o prefeito.

Segundo a EGR, as rotatórias serão instaladas no trecho das ruas Ramiro Barcelos e Coronel Antônio Inácio. Para o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, os serviços vão contribuir decisivamente para o crescimento do município. “Mais de 10 mil pessoas serão diretamente beneficiadas com essas obras, pois a rodovia passa por comunidades populosas, que representam muito para Montenegro.”

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras deverão ser concluídas em meados de setembro e serão fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. “As rotatórias vão agilizar o fluxo de veículos, permitindo uma trafegabilidade com menos congestionamentos. Além disso, reforçarão a segurança dos condutores e pedestres que diariamente utilizam o trecho.”

