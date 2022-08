Abertas as inscrições para expositores na Feira do Livro de Alegrete

publicidade

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Biblioteca Pública Mário Quintana e com o Sistema Fecomércio, anunciou que estão abertas as inscrições para livreiros na 41ª Feira do Livro de Alegrete a partir dessa quarta-feira. Serão selecionados 15 livreiros participantes.

O evento será realizado entre os dias 4 e 9 de outubro, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Nesta edição da feira, a temática foi escolhida por meio de enquetes nas próprias escolas públicas.

Com isso, “Ler é dar vida à imaginação" tornou-se o lema do evento. O patrono será o escritor Marcelo Rocha. A comissão organizadora informa que até o dia 30 de agosto será apresentada a programação oficial da feira.

