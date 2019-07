Abrigo para cães comunitários é realidade em três bairros de Canoas

publicidade

Canoas já conta com pelo menos sete abrigos para cães comunitários, dentro do programa de "Cão Domínios" do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Três casinhas foram implantadas na rua Brasil, no Centro, duas na praça América, no bairro Rio Branco, e recentemente outras duas foram colocadas ao longo da avenida Valter Spies, no bairro Igara. A Prefeitura informa que, em parceria com os comércios e moradores locais, os “Cão Domínios” servem para abrigar os animais de forma voluntária através da manutenção, limpeza e o abastecimento de ração e água que são feitos pela própria comunidade. Além das casinhas, bebedouros e comedouros também são disponibilizados aos animais e fazem parte do cenário.

As casas são compradas ou construídas e instaladas pela comunidade, que deve garantir o bem-estar dos animais, conforme a Lei 15.254/2019. A Prefeitura não investe valores na ação, apenas apoia e age dentro da legislação vigente, após avaliação do Conselho. O que o executivo tem se proposto a fazer, através das equipes do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA), é a castração dos animais e o cadastro dos tutores voluntários. O Conselho Municipal de Bem-Estar Animal também presta esclarecimentos e o auxílio que “os tutores dos animais” necessitarem para a instalação dos abrigos.

O vice-presidente do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, Alex Szekir, explica que o projeto Cão Domínio foi criado para acolher aos cães que já fazem parte da fauna urbana doméstica da comunidade. Ou seja, segundo ele, não é um lugar de descarte. O abandono de animais é um crime previsto em lei, com pena e possibilidade de reclusão. A fiscalização do Conselho Municipal é constante por toda a cidade.