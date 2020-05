Academias e centros de treinamento ainda não têm prazo para retorno das atividades em São Leopoldo

publicidade

Ainda não há prazo para as academias e centros de treinamento voltarem a funcionar na cidade de São Leopoldo. Após protesto dos empresários do setor, na última sexta-feira, uma reunião debateu, na tarde desta segunda, os protocolos de higiene e possibilidade de retomada das atividades destes locais.

Segundo o secretário de Saúde, Ricardo Charão, não é possível se falar na liberação ainda. “Entendemos que é preciso aguardar a análise jurídica acerca do protocolo específico do setor que construímos na reunião e o governo tem uma definição de fazer na sexta-feira uma avaliação da situação completa da pandemia na cidade, com base no Comitê Técnico de Acompanhamento, discutindo os dados epidemiológicos, as ocupações dos leitos e as normativas de restrição ou liberação para a semana seguinte”, explicou.

Dentre as medidas em discussão para viabilizar a reabertura do setor estão a higienização dos aparelhos, distanciamento entre equipamentos e limpeza dos mesmos e do ambiente. Os clientes deverão utilizar máscaras de tecido, trazer a própria toalha, e não deve ser permitido banhos dentro das academias. Na reunião, a proposta do setor foi debatida e também foi apresentado um conjunto de outras normativas pela Vigilância em Saúde do município.