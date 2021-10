Acesso da ERS 239 será fechado neste sábado

publicidade

Será fechado neste sábado o acesso à ERS 239, para os motoristas que se deslocam da BR 116, no sentido Ivoti-Novo Hamburgo. Assim, os condutores terão que seguir pela rodovia até o viaduto sobre a rua Rincão, para fazer o retorno e então seguir até o acesso à 239. O serviço do bloqueio será realizado a partir das 7h da manhã do sábado, pela Secretaria de Obras de Estância Velha, com a colocação de cordões e preenchimento do espaço com terra. Futuramente, a prefeitura prevê a revitalização do trevo de entrada, quando ações definitivas serão tomadas.

A mudança no acesso foi a solução encontrada pela prefeitura para o histórico de inúmeros acidentes no local. Em 2020 foram pelo menos 50 casos. Neste ano a contagem de atendimentos feitos somente pela Guarda Municipal (GM) já chega a 23. "É uma decisão tomada e irreversível. Tentamos buscar uma solução junto ao Dnit e à EGR, sem sucesso. Nos propusemos a resolver o problema fechando o cruzamento, e ganhamos o aval da EGR", afirma o prefeito Diego Francisco.

Enquanto a Prefeitura assumiu o fechamento do cruzamento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela BR 116, realizou a sinalização do novo acesso ao longo da rodovia com novas placas que orientam para o novo retorno, no viaduto do bairro Rincão.