Acesso municipal a Sério está com 85% das obras finalizadas

O Governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, está finalizando a pavimentação asfáltica da ERS 421 entre Sério e Forquetinha, no Vale do Taquari. Retomadas em novembro de 2019, as obras já contam com 85% do cronograma concluído nos 4,3 quilômetros que ligam os dois municípios.

No total, serão investidos R$ 6 milhões oriundos do Tesouro do Estado nos serviços que deverão ser entregues à população em abril. “É uma obra aguardada há décadas em uma rodovia que certamente irá facilitar o escoamento da produção agrícola da região”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

"No momento, estão sendo realizados os trabalhos de drenagem e sinalização, os últimos passos para que a comunidade possa, enfim, transitar por uma ligação regional com conforto e segurança."

De acordo com o diretor geral do Daer, Luciano Faustino, a autarquia segue acompanhando de perto o andamento dos serviços para garantir que o término da obra ocorra dentro do prazo previsto. "Nosso corpo técnico segue fiscalizando os trabalhos para que as intervenções na ERS 421 mantenham o ritmo", explica o dirigente. "Todas as etapas de implantação do asfalto foram cumpridas e já iniciamos, inclusive, a pintura da pista. É mais um acesso municipal que estamos prestes a entregar dentro do Plano de Obras do Estado."

