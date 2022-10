Acidente entre dois ônibus deixa ao menos quatro feridos em Porto Alegre

publicidade

Um acidente de trânsito entre dois ônibus deixou ao menos quatro feridos na manhã desta terça-feira na avenida Professor Oscar Pereira, no bairro Glória, em Porto Alegre. A colisão traseira envolveu os coletivos das linhas 260-Belém Velho/Oscar Pereira e 289-Rincão/Via Oscar Pereira, prefixos 2196 e 2449, em frente a um parada. Um dos veículos teve vazamento de óleo diesel.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) compareceram no local, além dos policiais militares do 19º BPM. O tráfego no trecho ficou parcialmente bloqueado para o atendimento da ocorrência. As vítimas, três com escoriações leves e uma mulher grávida, foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



Fotos: Alina Souza / CP