Adiada conclusão do Centro Cultural em Santa Rosa

publicidade

A previsão de que o Centro Cultural de Santa Rosa tivesse a primeira parte do projeto concluída e em funcionamento, ainda neste ano, foi adiada. A licitação aberta pela prefeitura foi deserta, ou seja, nenhuma empresa se inscreveu no processo.

Segundo a diretora de planejamento da prefeitura, Caliandra Perini, o Executivo encerrou nesta semana novo processo licitatório, que deve ser publicado nos próximos dias. Ela revela que o valor é o mesmo e que detalhes foram alterados na licitação, mas que não há mais o que fazer para atrair as empresas. “Torcemos para que haja interessados, até porque os recursos para esta última etapa da obra estão garantidos, na conta do município. Isso quer dizer que a empresa terá os pagamentos sem atrasos”.

Caliandra acredita que a falta de interesse das empresas deve-se ao histórico da obra, que já teve desistência de empresas que haviam vencido a licitação, devido a grande demanda de obras neste final do ano na região, e a exigência de um capital social de 10% do valor da licitação, que é de R$ 903 mil. Este valor deve ser pago para a empresa finalizar as obras de acabamento, como colocação de piso, pintura, forro, banheiro, elevador, instalação elétrica e hidráulica e uma subestação de energia.

A conclusão desta etapa permitirá que a secretaria de cultura, que hoje funciona junto ao Centro Cívico e Cultural, passe a atender na parte frontal do Centro Cultural. Além de salas para exposições e oficinas. A segunda parte do projeto, que prevê uma nova construção anexa a fachada, na parte de trás do prédio, deve abrigar teatro e cinema, e não tem previsão de início.

O prédio é histórico, construído em 1946. Está localizado no centro de Santa Rosa, e abrigava a Prefeitura. Está em obras há quase uma década. A estrutura foi interditada há 20 anos e, em 2010, iniciaram as obras de recuperação. O projeto total está orçado em R$ 7 milhões, em uma área de 3,2 mil metros quadrados.