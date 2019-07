Adolescente morre atropelado na BR 116, em São Leopoldo

publicidade

Um adolescente de 13 anos morreu atropelado na BR 116, em São Leopoldo, no início da tarde deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 13h, no km 242 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, a vítima transitava de bicicleta na via lateral da BR 116, pela contramão, quando foi atingido pelo veículo, um Ford Ka com placas de São Leopoldo, no sentido Interior-Capital.

A condutora do veículo, de 79 anos, fez teste do bafômetro. O resultado foi negativo.