Aeroporto de Canela receberá voos diários a partir de outubro

publicidade

A Total Linhas Aéreas está implantando uma nova rota comercial e turística ligando os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina à São Paulo. As rotas incluem pousos e decolagens em Porto Alegre, Erechim, Canela e Pelotas, além de Florianópolis (SC), Navegantes (SC) e São Paulo. Na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Canela e a empresa Opções Turismo, que administrará a operação das aeronaves da Total Linhas Aéreas, assinaram uma declaração de apoio institucional para a utilização da pista do aeroporto de Canela para pousos e decolagens.

O município e a Total Linhas Aéreas possuem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realização de voos comerciais e a intenção é iniciar a operação a partir de outubro. “Será uma revolução para o trade (comércio) turístico. Colocará Canela no mapa da aviação e proporcionará uma economia de praticamente três horas de viagem entre Porto Alegre e a Serra aos visitantes que optarem pelo pacote aéreo”, projeta o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches.

Com capacidade para receber até 45 passageiros, a aeronave que operará em Canela é um ATR 42500. “Devido ao fluxo turístico que Canela e a região atraem, é uma demanda do mercado. Agências e operadoras de turismo de todo o país poderão vender pacotes aéreos, contribuindo também para a mobilidade urbana da região”, avalia Gilfred Husken, diretor operacional da Opções Turismo.