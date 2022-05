Aeroporto de Caxias do Sul começa a retomar normalidade de transporte

publicidade

Segundo um relatório do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani de Caxias do Sul, mais de 34 mil passageiros circularam pelo terminal municipal nos primeiros três meses deste ano. O número é inferior ao registrado no mesmo período de 2020, quando 38.263 passageiros circularam pelo local.

No mesmo período, em 2021, o aeródromo estava com operações restritas em virtude da pandemia. Atualmente, o aeroporto recebe voos regulares de duas companhias Azul e Gol. A Latam está em processo e deverá retomar operações a partir do segundo semestre deste ano.

O Aeroporto Hugo Cantergiani também recebe jatos particulares e voos fretados de cargas e passageiros. No primeiro trimestre de 2022, 382 pousos e decolagens de aeronaves privadas foram registrados no terminal, totalizando a movimentação de 1.227 pessoas. Também constam operações de transporte médico, de delegações de atletas, principalmente para o Campeonato Brasileiro, e visitas de autoridades políticas. Entre as aeronaves comerciais e privadas, foram registrados 1.058 pousos e decolagens no trimestre. Atualmente, o terminal possui três voos diários regulares, um da Azul e dois da Gol.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) é responsável pela administração aeroportuária do aeroporto, através de um convênio com o Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul.