Aeroporto de Caxias do Sul retoma voos comerciais nesta terça-feira

publicidade

A empresa aérea Gol deve retoma nesta terça-feira, os voos comerciais de Caxias do Sul para São Paulo. O diretor do aeroporto Hugo Cantergiani, Maurício Loretto D’Ávila, informou que o serviço entre Caxias e o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo vai operar nas terças e quintas-feiras com decolagem de Guarulhos às 8h35 e pouso em Caxias às 10h15min. A decolagem de Caxias do Sul acontece às 11h e o pouso em Guarulhos às 12h35. Nos sábados o voo com saída de Guarulhos para Caxias das 8h35min, com chegada às 10h15min, só terá decolagem do percurso inverso nos domingos, às 11h.

Antes da pandemia de Covid-19, a linha que está sendo retomada conectava os aeroportos de Caxias e Congonhas, porém, conforme informação de Maurício Loretto D’Ávila, como a pista de Congonhas está interditada para manutenção até 05 de setembro, os voos foram programados para Guarulhos.

D’Ávila lembra que Caxias do Sul e região da Serra estão sem voos comerciais desde o dia 26 de março. O diretor disse ainda que nesse período sem voos comerciais foi aproveitado para realizar serviços de manutenção, estruturais e de limpeza no terminal. Foram recolhidas em torno de 400 toneladas de lixo nos arredores do aeroporto, feita roçada de arbustos na proximidade da pista, pintura do saguão, sala de embarque e desembarque e repavimentação asfáltica em pontos do pátio das aeronaves.

Para a retomada dos voos, a direção do aeroporto Hugo Cantergiani adotou as medidas previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com a disponibilização de álcool gel e a sinalização com cartazes e adesivos sobre o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Em 2018 cerca de 204 mil pessoas usaram o aeroporto entre embarques e desembarques. Em 2019 esse número subiu par 242 mil.