Agência do INSS reabre em Santa Maria nesta segunda-feira

publicidade

A principal agência do INSS na região Central do Estado, localizada em Santa Maria, que estava fechada em virtude de uma estagiária ter testado positivo para Codiv-19, será reaberta nesta segunda-feira. Segundo informação da gerência da Previdência Social em Santa Maria, estarão à disposição da população, mas somente por agendamento. O contato deve será feito pelo número 136.

A agência não foi aberta, no último dia 14, devido aos funcionários que tiveram contato com a estagiária terem sido afastados do serviço. No local, haverá serviços de Cumprimento de Exigência, onde se apresenta a documentação necessária para concluir alguma solicitação. Também ficará à disposição o serviço de Avaliação Social, que atua no atendimento de pessoas que já fizeram perícia médica antes da suspensão do serviço, além de Reabilitação Profissional que é uma assistência para indicar as pessoas que estão parcial ou totalmente incapacitadas para o trabalho.