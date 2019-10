Agentes de saúde de Erechim recebem tablets

publicidade

As 85 agentes de saúde de Erechim, no Norte do Estado, contam com mais uma ferramenta para otimizar o trabalho nos bairros da cidade, além de duas localidades do interior do município. A administração municipal, através da secretaria de Saúde procedeu com a entrega dos tablets, dando início a uma nova fase de trabalho, ancorada por suporte tecnológico.

O secretário de saúde, Dércio Nonemacher, disse que o município fez um investimento de R$ 120 mil na aquisição dos dispositivos. “Os equipamentos são mais uma ferramenta que visa modernizar e dinamizar os atendimentos, facilitando a rotina de trabalho das 16 equipes”, observa. Ele disse que, com a informatização, as informações coletadas e o cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, serão feitos no sistema de Monitoramento Digital de forma a melhorar o planejamento das ações com dados precisos.

Os tablets são utilizados pelas equipes que atuam na saúde básica e terão em mãos um moderno software que indica a localização exata da casa visitada. Nonemacher afirma que, a partir de agora, é possível identificar, por exemplo, se em determinado local existe alguma área descoberta pelos serviços de saúde.

O prefeito de Erechim, Luiz Schmidt afirma que a gestão da informação facilita a tomada de decisões e visa melhorar a qualidade de vida da população. “Os programas implantados são para cada cidadão”, disse Schmidt. Ele lembrou que o novo dispositivo vai estruturar ainda mais o processo de assistência, facilitando o trabalho dos profissionais.

Segundo a Secretaria de Saúde, cada agente comunitário faz 160 visitas por mês. Dos 106 mil habitantes, 72 mil são atendidos pelos agentes comunitários de saúde.