Agentes realizam força-tarefa para conter a proliferação da dengue em Taquara

A semana iniciou com uma força-tarefa por parte da Vigilância Ambiental da cidade de Taquara. Agentes de combate à endemias realizaram visita a diversas residências, esclarecendo dúvidas e alertando os moradores sobre os cuidados necessários e eficazes para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

Segundo Levi Metanoya, coordenador do Programa Saúde na Escola, as equipes trabalham por bairro, fazendo vistorias em possíveis locais de foco, como terrenos abandonados. "Caso não haja ninguém na residência, as informações são colocadas na caixa de correio ou na grade para que o morador tenha acesso”, explica.

Nesta segunda-feira, os agentes visitaram o bairro Mundo Novo, mas a ação já foi promovida nos bairros Santa Maria, Santa Teresinha, Recreio, e nesta semana, vai passar pelos bairros Empresa e Cruzeiro.

Ainda conforme Metanoya, há cinco meses houve a detecção de larvas do mosquito em Taquara, mas até o momento não há casos confirmados da doença.