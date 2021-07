Alegrete antecipa aplicação de segundas doses já agendadas a partir desta sexta-feira

publicidade

A Secretaria de Saúde de Alegrete informa que antecipou a aplicação de segundas doses que já estavam agendadas. Nesta sexta-feira serão vacinadas pessoas que têm a aplicação da segunda dose agendada para o dia 19 de julho. Já a partir do dia 19 de julho, segunda-feira, será realizada a vacinação de pessoas com a segunda dose agendada entre os dias 26 e 30 deste mês. A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde com sala de vacinas, a partir das 8h30min.

Segundo a SMS, a antecipação acontecerá de acordo com a chegada de doses destinadas para cada remessa. No momento da vacinação é possível contribuir com a campanha de doação de alimentos “Vacinação Solidária”. Todas as doações são distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Para se informar sobre as datas e locais de vacinação, a população deve estar atenta aos meios oficiais de comunicação da prefeitura como o site, a página do Facebook e o perfil no Instagram. Nesses canais são publicadas atualizações diárias sobre a vacinação no município.

Veja Também