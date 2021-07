Alegrete retoma projeto Prefeitura nos Bairros nesta terça-feira

publicidade

O projeto Prefeitura nos Bairros, que visa facilitar o atendimento das demandas e aproximar o poder público da população, terá a segunda edição da ação nesta terça-feira, a partir das 9h, no bairro Saint Pastous, na Escola Antônio Saint Pastous de Freitas, em Alegrete. Ele terá a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice Jesse Trindade e dos secretários municipais.

O trabalho é uma ação conjunta entre todas as secretarias do governo e tem como prioridade tornar o diálogo com os cidadãos mais aberto e mais democrático para resolver de forma mais rápida as demandas da população. A comunidade poderá usufruir também de atendimentos de saúde, ações da assistência social, meio ambiente, segurança, educação, informações sobre trânsito, Procon, entre outras previstas.

Uma das atividades propostas envolve a Secretaria de Infraestrutura, por meio de equipes e maquinários. A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social estará com as equipes do Acessuas, Cadastro Único, Conselho Tutelar, CREAS, Família acolhedora, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), CRAS Leste e equipe volante. A Secretaria da Saúde estará com as equipes de Ação de Redutores de Danos, Samu Mental e Residência Médica. A Secretaria de Finanças disponibilizará consultas do IPTU, Dívida Ativa e Cadastro Imobiliário, entre outros. A Secretaria de Meio Ambiente realizará coleta de resíduos eletrônicos, pneus inservíveis (até 5 unidades de pessoa), de óleo de cozinha usado (de pessoas físicas) e estará prestando informações sobre a arborização urbana, licenciamento ambiental e sobre coleta seletiva.

Outra novidade partirá da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania que fará a verificação e a necessidade de realocação ou instalação de pontos de ônibus, verificação da necessidade de reestruturação de sinalização viária e de melhores condições de locais para receber instalação de câmeras viárias e prediais a fim de melhorar a segurança nos respectivos locais (videomonitoramento).

Todas as secretarias estarão com algum tipo de serviço e esclarecimento. A União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), União de Associações de Moradores de Alegrete (UAMA), Exército Brasileiro, Centro Empresarial e clubes de serviço participarão da ação.