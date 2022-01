Altas temperaturas e clima seco aumentam a busca por atendimento na Tenda Covid-19 em Gramado

publicidade

O clima seco e as altas temperaturas registradas nos últimos dias em Gramado acenderam o alerta vermelho na Tenda Covid-19, instalada junto ao Centro Municipal de Saúde (Postão) e no Hospital Arcanjo São Miguel (HASM), que já atendem um número maior de pacientes com doenças no aparelho respiratório facilmente confundidas com sintomas do coronavírus.

Segundo o secretário de Saúde, Jeferson Moschen, em um único dia foram registrados 250 atendimentos, na sua grande maioria de turistas. “A baixa umidade associada com o ar seco desencadeia quadros alérgicos que não são contagiosos. Por isso, é extremamente importante a hidratação através da ingestão de líquidos neste período. É necessário um cuidado maior com crianças e idosos, público mais suscetível aos problemas respiratórios”, alerta Moschen.

O reflexo da alta procura por atendimento médico já reflete na quantidade de situações suspeitas de contaminação pela Covid-19, que saltou de 35 para 152 casos suspeitos e que aguardam os resultados dos exames encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen/RS). Já o isolamento domiciliar teve um acréscimo significativo, de dois para nove moradores.

A Tenda Covid-19 está com o atendimento normal, todos os dias, das 8h às 20h, sem fechar ao meio-dia.

