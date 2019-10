Alunos da Unipampa bloqueiam trevo na BR 472 em Uruguaiana

publicidade

A chuva intermitente nesta quarta-feira não impediu que alunos da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) Campus Uruguaiana bloqueassem, desde as primeiras horas do dia, o trevo de acesso à BR 472, rodovia que liga Uruguaiana a Barra do Quaraí, cidade vizinha ao Uruguai.

Segundo as lideranças da manifestação contra os cortes de recursos à educação, alguns professores também aderiram ao movimento interrompendo as aulas da manhã. A cada 30 minutos, em média, são liberados carros de passeio. Coletivos, no entanto, têm sido impedidos de seguir viagem.

Ainda conforme os coordenadores do movimento, na quinta-feira será programada a paralisação parcial do terminal de ônibus, no Centro da cidade, quando manterão conversas com as pessoas, sobre os cortes e importância da Universidade Pública e Gratuita para a região.