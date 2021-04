Alunos de educação infantil de Guaporé receberão kits de alimentação

publicidade

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Guaporé vai entregar, no dia 15 de abril, kits com alimentos para as famílias dos alunos matriculados nas turmas de berçário 1 das Escolas de Educação Infantil (EMEIs) Pinguinho de Gente, Mônica, Nairo José Prestes, Gasparzinho, Rosa dos Ventos e Maria Rosa Ferreira. As equipes diretivas dos educandários entrarão em contato com os responsáveis até está quinta-feira para o agendamento da entrega com aqueles que tiverem interesse.

Desde abril de 2020, devido à suspensão das aulas presenciais em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus, a secretaria vem distribuindo gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal como frutas, legumes, verduras, carnes e leite. Em 2020 foram entregues mais de quatro mil kits. O secretário Geral de Governo da prefeitura de Guaporé, Odacir Toldi, disse que parte dos alimentos são adquiridos de pequenos produtores rurais do município, o que lhes garante uma renda extra.

Em caso de dúvidas, os responsáveis pelos núcleos familiares devem entrar em contato com a escola onde a criança está matriculada. O atendimento é somente pela manhã.