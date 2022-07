Alunos de escola de Caxias do Sul retomam aulas no segundo semestre em prédio de origem

publicidade

Os estudantes de Caxias do Sul retornam às salas de aula para o segundo semestre nesta segunda-feira e os 324 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João de Zorzi retomam as atividades no prédio de origem da instituição, na Avenida Dr. Mário Lopes, no bairro Centenário, e assim prosseguirá até o final do ano letivo.

A medida anunciada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) atende solicitação apresentada por representantes do Círculo de Pais e Mestres (CPM), do Conselho Escolar, e da Associação de Moradores, com o objetivo de facilitar o acesso dos estudantes da escola.

Desde o começo deste ano, os alunos da João Zorzi haviam sido remanejados para as instalações da EMEF Desvio Rizzo e a EEEM Evaristo de Antoni, para que tivesse início a reforma geral no prédio da João de Zorzi. A obra seria viabilizada como prioridade no lote 1 de ajustes para regularização dos Planos de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCIs) de 10 escolas – sendo estipulada como a primeira da lista, justamente devido à necessidade de adequações e ao deslocamento dos estudantes.

Contudo, após o processo licitatório, a empresa vencedora da concorrência não deu início à obra, sob várias justificativas, sendo notificada por três vezes entre março e abril de 2022, resultando em contrato rescindido. De imediato, foi chamada a empresa posicionada em segundo lugar na licitação, que não aceitou a execução das obras. Logo a seguir, foi chamada, então, a terceira colocada. Esta empresa solicitou novo prazo para definição, mas, da mesma forma que a anterior, também recusou os serviços do lote 1.

Para que as aulas pudessem voltar a ocorrer na João de Zorzi, a direção da escola usou um fundo de reserva, para realizar pequenas reformas e viabilizar a segurança dos alunos.

Diante dos fatos, a SMED anunciou que será aberto novo processo licitatório. Para isso, os orçamentos estão sendo atualizados, já em fase final.

