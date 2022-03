Ambulatório Covid de Santana do Livramento retoma testagem nesta segunda-feira

publicidade

A Secretaria de Saúde de Santana do Livramento orienta que nesta segunda-feira vai haver vacinação pediátrica (somente o imunizante CoronaVac) voltada às crianças de 6 aos 11 anos, na ESF (Estratégia de Saúde da Família do Posto do Prado), das 18h às 20h30min.

A secretaria também alerta à comunidade que a partir desta segunda os testes de Covid-19 voltam a ser realizados no Ambulatório Covid-19, instalado na Jacinto Moreira 113, fundos da Unidade Sanitária. Os trabalhos acontecem das 8h às 13h e das 14h às 17h.

