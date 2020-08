Amesne encaminha nesta terça protocolo de cogestão do Distanciamento Controlado

publicidade

A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) encaminha nesta terça-feira o protocolo de cogestão do Modelo de Distanciamento Controlado, que define as medidas e restrições para enfrentamento do coronavírus na região.

O presidente da Amesne e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda informou que até o momento, 41 dos 49 prefeitos da região assinaram o documento. Breda explicou que era necessário a adesão de 33 municípios para encaminhar o protocolo.

As regras de distanciamento criadas pelo comitê regional, precisam ser homologadas pelo governo do Estado, são mais brandas que as determinadas pela bandeira vermelha, mas mais restritivas que a laranja que é a atual bandeira dos municípios da Serra.

Breda destacou que as últimas semanas mostram uma estabilização nos números da região, consequência do trabalho desenvolvido pelas administrações em seus respectivos municípios.