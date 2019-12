Ampliação no anexo do presídio de São Borja é entregue à comunidade

publicidade

Foi entregue nessa quinta-feira a ampliação e o cercamento do pátio do anexo do Presídio Estadual de São Borja. A obra, com custo de R$ 37 mil, foi financiada pelo Poder Judiciário do município. A reforma contou com a participação de mão de obra prisional e contribuirá para a segurança dos servidores, dos apenados e, principalmente, da comunidade.

Segundo o secretário da Administração Penitenciária, César Faccioli, a parceria com a Vara de Execuções Criminais (VEC) é importante, por possibilitar a resolução com agilidade de demandas que interessam a todos. Já o Superintendente da Susepe, César da Veiga, ressaltou que, assim como em São Borja, outros estabelecimentos do sistema prisional passam por melhorias, um compromisso da atual administração de, gradativamente, responder às demandas da sociedade.

A cerimônia de entrega contou com a presença do diretor da 8ª Delegacia Penitenciária Regional, Ricardo Morais da Silva, do diretor da casa prisional, Rodrigo Ribeiro, da defensora pública da VEC, Natalia Mattos Sarasol, do tenente Laurindo Gibikosky, do Batalhão de Polícia de Área da Fronteira, do vereador Jeferson Olea, do secretário de Obras, Damião Ribas, e do secretário da Saúde, José Luiz Machado.