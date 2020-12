Amvarp busca revisão nas regras do modelo de Distanciamento Controlado

publicidade

A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) decidiu encaminhar, nesta terça-feira, um ofício ao governo do Rio Grande do Sul solicitando a revisão de alguns itens que integram as novas regras do modelo de Distanciamento Controlado. O presidente da entidade e prefeito de Candelária, Paulo Butzge, informou que a ideia principal do documento, com teor de recurso extraodinário, é obter a reconsideração de aspectos como a capacidade máxima de trabalhadores no setores de indústria e comércio, reduzidos com as novas restrições.

A principal reivindicação da Amvarp é que o Governo do Estado considere a manutenção das restrições da bandeira laranja em relação ao protocolo das atividades econômicas e produtivas, permanecendo as regras da cogestão, especialmente para as indústrias e também para a administração pública.

O presidente da Amvarp disse que os prefeitos concordam com a suspensão de eventos, festas de fim de ano e outras atividades do gênero. No entanto, são contrários às restrições que afetam ainda mais a economia regional. Diante disso, a Amvarp decidiu em videconferência nesta terça-feira encaminhar o recurso ao governador com o pedido de revisão das regras e flexibilização do segmento das empresas, com a permissão de mais trabalhadores nas indústrias e no comércio.

Os prefeitos alegam no documento ao Governo do Estado que a região optou por não encaminhar o recurso que era possível no último fim de semana justamente pela existência da cogestão, que foi suspensa sem prévia comunicação, para que todos realizassem minimamente os ajustes possíveis. Informam ainda que a indústria já está preparada para trabalhar com 100% da capacidade obedecendo os protocolos de segurança, assim como a administração pública municipal, que neste momento, também passa a ter a necessidade de atuar com os recursos humanos para fechamento de mandato.

Os municípios do Vale do Rio Pardo tiveram que adotar desde esta terça-feira as restrições impostas pela bandeira vermelha no novo modelo de distancimento controlado do governo do Estado. Apenas Gramado Xavier, Herveiras, Sinimbu, Vale do Sol e Vale Verde podem manter as regras da bandeira laranja, pois não tiveram hospitalização e óbitos pela Covid-19 nos 14 dias anteriores ao levantamento da última quinta-feira.