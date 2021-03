Amvars envia ao governo do RS protocolos que devem ser adotados a partir desta terça

publicidade

A Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) encaminhou ainda neste domingo para o Governo do Estado, a renovação da gestão compartilhada do sistema de Distanciamento Controlado da Covid-19 e também os protocolos que deverão ser adotados a partir desta terça-feira pelas cidades que integram a Região 7 de Novo Hamburgo.

Segundo o presidente da entidade, Luciano Orsi, a permissão de funcionamento do comércio com horários restritos, mas abertos ao atendimento, é uma das novidades da bandeira e um alento para a economia. "Será imprescindível que os estabelecimentos exigiam e façam cumprir as medidas sanitárias. Precisamos evitar ao máximo um novo impacto no número de contágio na região". As prefeituras também devem intensificar as ações de fiscalização a partir da próxima semana com o intuito de garantir que os números da doença não voltem a crescer sob pena de regressão à bandeira preta", disse.

Segundo o Orsi, os horários de restrições de atividades que serão adotados nos finais de semana e também à noite é uma forma de tentar permitir a atividade econômica e tentar conter aglomerações. "Como o fôlego econômico das empresas se esgotou o passo que será dado agora é muito importante tendo em vista a intenção de permitir que o trabalho seja retomado, mesmo que em formato restrito. O maior desafio das prefeituras daqui para frente será a fiscalização que terá que ser muito rígida, e para isso o governo prometeu colaborar contratando policiais aposentados para essa frente de trabalho. Também indicou a possibilidade de as prefeituras utilizarem recursos dos fundos estaduais para contratação emergencial de fiscais e também prometeu ajuda financeira aos que não tiverem recursos suficientes", lembra Orsi.

Ele avalia que a semana que entra pode ser considerada um desafio. "É um desafio muito grande, pois os números de contaminação estão muito altos e vamos precisar da adesão e muita cooperação de todos nesse compartilhamento das responsabilidades. Sem essa consciência não conseguiremos avançar", ressalta o presidente, destacando que as novas doses de vacinas que serão entregues às cidades a partir desta segunda-feira são um alento.

