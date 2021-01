Amzop elege novo presidente com foco no combate ao Covid-19

publicidade

O prefeito de São Pedro das Missões, Antônio Reginaldo Ferreira da Silva (PP) foi eleito, na tarde desta terça-feira, presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop). O grupo reúne prefeitos de 43 municípios do Norte do Rio Grande do Sul. A eleição, por aclamação, ocorreu no auditório da UFSM, em Palmeira das Missões.

O novo presidente, que ocupou o cargo por um ano, disse que a primeira e principal ação da Amzop neste momento é garantir mais vacinas para imunizar a população contra a Covid-19. “Vamos, juntamente com os demais colegas da associação, trabalhar forte no sentido de garantirmos mais vacinas e poder proteger as pessoas do coronavírus que tanto mal está trazendo para a saúde física e mental das pessoas, além de danos na economia em geral”, disse.

No cargo de vice-presidente foi eleito o prefeito de Nova Boa Vista, Daniel Thalheimer (MDB). Ele deixou a presidência da associação, o ex-prefeito de Constantina, Gerri Sawaris (PT).

Silva afirmou, ainda, que outras prioridades ao longo da gestão estão relacionadas com a continuidade e conclusão das obras do Hospital Público Regional (HPR) de Palmeira das Missões e a construção de acessos asfálticos em favor de municípios que ainda não foram contemplados com essas obras.

Vacinas

O presidente da Famurs, prefeito de Taquari, Maneco Hassen, destacou a necessidade dos governos federal e estadual garantirem mais vacinas para imunizar a população contra o Covid-19. “Na próxima quinta-feira teremos uma reunião com o governador Eduardo Leite e os prefeitos e vamos tratar de vários assuntos relacionados à pandemia, suas consequências e as soluções em curso nas diversas áreas, como vacinação e volta às aulas”, afirmou Hassen.

Durante a assembleia, a Amzop agradeceu a parceria entre a entidade, a UFSM, campus local e a cooperativa de crédito Sicredi. Os investimentos nos laboratórios da universidade garantiram a realização de mais de 25 mil testes para detectar casos positivos de Covid-19, na região da associação, desde o início da pandemia. Logo após, pós a assembleia os prefeitos visitaram as obras do HPR, numa área nas margens da BR 468, zona Norte de Palmeira das Missões.

