Aniversário de 196 anos de São Leopoldo terá programação online

Comemorado neste sábado, dia 25 de julho, os 196 anos de São Leopoldo e da Imigração Alemã no Brasil, terá uma programação totalmente on-line com atividades de debates, seminários, e vídeos que visam recuperar o legado histórico, da cidade e região. Na manhã do sábado, será feito o acendimento da pira localizada na Praça do Imigrante, em um ato em homenagem os imigrantes. A ação será transmitida ao vivo.

No mesmo dia, às 19h30, ocorre a live Imigração - 196 anos de São Leopoldo - Música, história e fatos curiosos da cidade, uma iniciativa organizada por representantes da Sociedade Orpheu, a mais tradicional do município, com apoio da Prefeitura. Na próxima semana, um vídeo com imagens de várias edições da São Leopoldo Fest, evento que ocorre anualmente em comemoração a data, será lançado.

O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo também está lançando novidades. Uma nova versão da música "A Marcha do Imigrante", composta originalmente para as comemorações do Sesquicentenário da Imigração Alemã no Brasil, ganhou novo arranjo e clipe, através de um trabalho totalmente voluntário. "A ideia desse relançamento é que a região possa novamente conhecer essa música, que antigamente era trabalhada nas escolas", diz Cassio Tagliari, diretor do museu.

Chamamento de artistas

Outra iniciativa é que, através do Comitê Emergencial de Cultura, criado com o objetivo de debater as demandas da classe cultural, uma das mais afetadas por conta da pandemia de coronavírus, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi montou um edital público, de chamamento de artistas, com verbas de R$ 90 mil para o setor. O texto será publicado na sexta-feira, já que compreende ainda uma programação cultural para o aniversário de 196 anos da cidade, que terá atividades de sábado, até o dia 31. "Anualmente a São Leopoldo Fest é realizada em comemoração ao aniversário da cidade com shows dos nossos artistas. Este ano, porém, não há clima de festa, em meio a pandemia e hospitais lotados. Vamos ter atividades online, apenas para marcar a data", explica o prefeito.

O secretário de Cultura, Pedro Vasconellos, afirma que quase 3 mil pessoas vivem do segmento cultural hoje no município. "Sempre temos o cuidado de fomentar os diferentes grupos de linguagens artísticas da cidade, seja na dança, no teatro, e na música, do hip hop até as bandas alemãs", afirma, destacando que no edital, serão contemplados 60 projetos no valor de R$1,5 mil cada um, com recursos do município. Outra novidade é a aplicação da Lei Aldir Blanc, que destinará mais de R$ 1,5 milhão para São Leopoldo fomentar o setor cultural, a partir de agosto. "Tínhamos muitos eventos públicos realizados mensalmente antes da pandemia e sabemos que muitos artistas estão parados desde que o isolamento começou, estamos atentos a isso". complementa Pedro.