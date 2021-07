Após confirmação de variantes, Gramado propõe vacinar mais e testar turistas para Covid

publicidade

Após a descoberta de casos da variante Delta, a Prefeitura de Gramado está elaborando planos para evitar a propagação do coronavírus. Em busca de mais doses de vacina, o prefeito Nestor Tissot e uma comitiva de Gramado esteve reunida quarta-feira, dia 21, com a secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann. Conforme a administração municipal, a defasagem de doses é de três mil em Gramado e alcança 20 mil na região.

Outra medida de prevenção é a criação de um projeto de testagem dos turistas que chegam a Gramado e o monitoramento de casos de contaminação entre os visitantes. Além da Delta, Gramado também registrou o primeiro caso de P.1 no Estado.

De acordo com Tissot, o pleito inicial da reunião foi garantir mais vacinas para a população gramadense. Com a aplicação de primeira dose suspensa desde terça-feira, dia 20, Gramado parou a imunização em pessoas com 39 anos ou mais. A campanha deve ser retomada nesta sexta-feira, dia 23, para pessoas com 37 anos ou mais. “Nas próximas remessas, Gramado receberá uma quantidade maior e vamos poder avançar na vacinação”, acredita.

Segundo o prefeito, as equipes técnicas irão alinhar os moldes do projeto, que ainda não tem definição sobre o início da execução. “Fomos a Porto Alegre para solucionar o problema da falta de doses da vacina. Em conjunto com a equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde, viabilizamos um projeto inédito para o Estado: a testagem de turistas que visitarem Gramado e a Serra Gaúcha no decorrer dos próximos meses”, afirma.

O objetivo é criar barreiras para evitar a contaminação e a propagação de novas variantes. “O trabalho começa no Aeroporto Salgado Filho, mas a proposta é que os visitantes sejam testados nas estradas de acesso ao município. Os turistas que não forem testados nos acessos podem fazer o exame nos hotéis. Vamos trabalhar em conjunto com as entidades da região”, afirma.

Para a secretária Arita Bergmann, a identificação de duas das variantes de preocupação do coronavírus em Gramado comprova a necessidade de cuidado redobrado. O município deve registrar fluxo intenso de turistas a partir de outubro, quando começa o Natal Luz e os eventos natalinos na região. “Certamente, neste segundo semestre, devemos receber mais visitantes de outros locais do país no Estado, e precisamos de estratégias para evitar a transmissão do vírus”, afirma Arita.

Segundo Arita, as doses enviadas a Gramado estão formuladas com dados do Ministério da Saúde, porém os índices populacionais não condizem com a realidade da cidade. “Gramado é uma cidade atípica. Possui duas populações: as residentes e as pessoas que se deslocam a passeio ou a trabalho. Talvez, isso não tenha sido considerado durante a distribuição elencada pelo governo federal”, destaca.