Após drive-thrus, Pelotas e Rio Grande seguem com a vacinação de idosos

publicidade

Nas duas maiores cidades da região sul do Estado, Pelotas e Rio Grande, foram realizados drive-thrus para que os idosos com mais de 80 anos pudessem receber a primeira dose de imunização contra a Covid-19.

Em Pelotas, a iniciativa ocorreu no sábado para maiores de 83 anos, quando foram aplicadas 988 doses e no domingo para maiores de 80 anos quando 1000 idosos foram imunizados no estacionamento do IFSUL.

A vacinação prossegue neste grupo prioritário, a partir dos 83 anos na segunda e na terça-feira e a partir dos 80 anos na quarta-feira e na quinta-feira, em sete escolas da rede municipal. Em cada local haverá 100 doses todos os dias até a próxima quinta-feira. Por isso, serão distribuídas 100 fichas por dia.

Na sexta-feira, serão disponibilizadas as doses restantes. Os idosos que apresentarem sintomas gripais no último mês ou outras doenças agudas febris moderadas não devem se vacinar. As escolas aonde haverá vacinação de segunda a quinta-feira, entre 10h e 15h são: Fernando Osório, Núcleo Habitacional Dunas, Francisco Caruccio, Afonso Vizeu, Colégio Municipal Pelotense, Alcides Mendonça e Francisco Barreto. Para ser vacinado é necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência e cartão SUS.

Nesta segunda-feira a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, deverá publicar um novo decreto reafirmando as regras estaduais para funcionamento de atividades enquanto a bandeira preta no modelo de distanciamento controlado estiver vigorando, mas, conforme informações da assessoria de imprensa do município o documento poderá ser mais restritivo que as regras estaduais.

Em Rio Grande, o drive-thru de vacinação ocorreu na manhã deste sábado, no Largo da Viação Férrea, onde foram disponibilizadas 500 doses de vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 84 anos. Foram aplicadas 199 doses.

A campanha continua na segunda-feira, a partir das 13h30min nas unidades de saúde. Na terça-feira haverá uma ação de vacinação em três escolas: Helena Small, Porto Seguro e Wanda Rocha em horário ainda a ser confirmado. A iniciativa visa dar continuidade a este grupo de vacinação, então é necessário apresentar documento de identidade, CPF e Cartão SUS.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Rio Grande afirmou que não haverá cobrança de estacionamento rotativo enquanto estiver vigorando a bandeira preta no município. Um decreto sobre o tema deverá ser publicado nesta segunda-feira.

Veja Também