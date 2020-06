Após mais de 4 horas em negociações, homem liberta criança em Passo Fundo

publicidade

Após mais de quatro horas de negociações com a Brigada Militar e Polícia Civil, o homem que fez um menino de 11 anos como refém libertou a criança às 15h15min desta terça-feira em Passo Fundo. A Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante e levado para delegacia para o registro da ocorrência. Logo mais, será encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.

O homem que havia fugido de uma abordagem policial na avenida Rio Branco, no final da manhã de hoje, entrou na residência da criança e usou uma faca para ameaçá-la de morte. A mãe e uma menina de seis anos de idade que estavam na casa conseguiram fugir. O indivíduo solicitou a presença da imprensa para negociar com a polícia.

Durante o período de conversa com os policiais, o criminoso solicitou duas marmitas para ele e a criança. Às 14h, a Polícia conduziu a mãe do menino até o interior da casa, em mais um ato da negociação, mas só depois de uma hora o menino foi libertado e o sequestrador preso.

De acordo com o comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), Tenente-Coronel Volnei Ceolin, o homem se entregou de forma tranquila, sem haver a necessidade de invasão. Ninguém ficou ferido na operação.

Operação conjunta

O cenário do sequestro e cárcere privado ocorreu no bairro Fátima. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Brigada Militar de Porto Alegre se deslocaram de helicóptero a Passo Fundo para atuar no caso.

Dezenas de moradores se aglomeraram nas proximidades do local e acompanhavam a situação. A Brigada Militar informou que, no início da negociação, o homem exigiu a presença da imprensa e solicitou que lhes fosse entregue um casaco. Também pediu a presença da mãe e por último um advogado. Todos os pedidos foram atendidos pelos policiais militares.

Os agentes da Polícia Civil da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) acompanharam ocorrência. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros também estiveram no local.

O trânsito na quadra onde está localizada a residência foi interrompido desde o início da ocorrência.

Homem foi liberado por causa do coronavírus

Segundo a polícia, o homem estava detido num presídio da região Norte e foi liberado em razão da situação do coronavírus. Ele teria se deslocado a Passo Fundo para visitar a sua irmã quando foi abordado pela Brigada Militar. Segundo a polícia, o homem tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de Santa Maria.