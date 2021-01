Após retorno à bandeira laranja, Santa Maria flexibiliza restrições em diferentes setores

publicidade

O município de Santa Maria, após retornar à classificação de médio risco (bandeira laranja) para o contágio do coronavírus no Sistema de Distanciamento Controlado, divulgou decreto que possibilita novas normas para diversas atividades. A Prefeitura esclarece que, apesar da mudança, a população deve seguir as medidas de higienização das mãos e de uso da máscara de proteção, além do distanciamento social para evitar a proliferação do coronavírus.

“Ressaltamos que ainda estamos com alta velocidade de contágio da Covid-19 e, portanto, seguiremos atuando com forte fiscalização, em especial, em aglomerações, e com todas as exitosas operações conjuntas”, reforça a controladora geral do Município, Carolina Lisowski, que integra o Comitê Estratégico de Acompanhamento da Covid-19.

Conforme o governo do Estado, a alteração da bandeira é resultado da redução de indicadores na região, como o número de internações. Em função disso, segundo o decreto estadual 55.240, como se trata de uma classificação menos restritiva, as medidas passam a ser válidas de forma imediata.

Confira as mudanças:

Música ao vivo

- Liberada em bares e restaurantes

Clubes

- Liberação de piscinas, pracinhas e demais áreas comuns

Quadras de esportes coletivos

- Ficam liberadas, mas sem público e com intervalo de higienização de superfícies



Buffet

- Autorizado autosserviço pelo consumidor

Missas

- Liberação com 30% de público

Áreas comuns de condomínio

- Ficam liberadas, incluindo piscinas, respeitando teto de ocupação de 4 metros entre as pessoas

Locais públicos (praças, parques)

- Possível a permanência com distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro e uso obrigatório de máscara (cobrindo boca e nariz)

Competições esportivas (rodeios, por exemplo)

- Liberadas, mas sem público e com controle de acesso