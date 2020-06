Após surto de Covid-19, idosos de instituição de Esteio são transferidos para o Parque Assis Brasil

publicidade

Dez residentes de uma instituição particular de longa permanência para idosos da cidade de Esteio foram transferidos, na última sexta-feira, para o centro de cuidados contra o coronavírus, montado no Parque de Exposições Assis Brasil. A medida foi tomada após a autuação e interdição parcial da instituição pela prefeitura, no dia 10 de junho, devido ao registro de um foco de surto.

Localizada no bairro Três Marias, a instituição é foco de um surto de coronavírus. Até agora, estão confirmados quatro óbitos por Covid-19 entre os usuários da instituição. Outros nove idosos do lar geriátrico estão internados no Hospital São Camilo, sendo que sete têm diagnóstico de coronavírus confirmado. Esse cenário levou a Prefeitura a apresentar à direção da instituição um auto de infração por descumprimento do art. 10, item XXIX, da Lei Federal 6.437/1977, por não observação de plano de contingência, sem emissão de multa.

O objetivo agora, com a interdição parcial, é reorganizar os protocolos de prevenção e evitar o prolongamento do surto. A estimativa é que eles permaneçam 14 dias no centro de cuidados, mediante isolamento, e se comunicarão com as famílias por videochamadas, organizadas pela equipe de cuidadores. Anunciado em maio, o centro para acolhimento de idosos foi montado no Parque Assis Brasil a partir de cedência do espaço do alojamento, sem custo, pelo Governo do Estado.

Conforme boletim divulgado no último domingo pela prefeitura, o município de Esteio possui 161 casos confirmados de coronavírus, destes, 85 já estão curados e seis pacientes vieram a óbito.