Apenadas da Modulada de Uruguaiana confeccionam máscaras de proteção

Em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, seis apenadas da Penitenciária Modulada Estadual (PME) do município, estão confeccionando máscaras reutilizáveis de proteção contra o novo coronavírus.

As atividades acontecem no Pavilhão de Trabalho A do Módulo de Vivência 2. O maquinário foi cedido pela prefeitura e pode ser ampliado, segundo a direção da casa prisional. O material utilizado na confecção foi fornecido pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e as máscaras serão destinadas à instituição.

Conforme o diretor substituto da casa prisional, Nero Piegas Gianella Filho, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) auxiliou a instituição no preparo das máscaras. “Não deixamos de destacar o trabalho dos integrantes da Igreja Universal, que, disponibilizou pessoal para regular o maquinário e fornecer o curso de confecção das máscaras, sendo que, no final da crise, poderão estender os cursos de corte e costura para os outros pavilhões de trabalhos da penitenciária”, afirmou.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.