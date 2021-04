Aplicação das doses contra a Covid-19 prossegue no Rio Grande do Sul

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 em São Leopoldo será ampliada nesta segunda-feira para idosos com 63 anos ou mais. Das 9h às 11h30min e das 13h30min às 116h, ocorre drive-thru do largo Rui Porto. No Centro de Vacinação na Antiga Sede da Unisinos, nas escolas Paul Harris, Álvaro Nunes, Emílio Meyer e Castro Alves e na AMMEP. Também nesta segunda-feira, apenas na Antiga Unisinos, haverá aplicação da segunda dose em profissionais de saúde. Para idosos que não tomaram a segunda dose durante o drive-thru no sábado, a mesma será oportunizada na terça.

Em Pelotas, nesta segunda-feira, idosos com 64 anos podem receber a primeira dose em uma das sete escolas municipais designadas. Na terça e na quarta-feira, os contemplados são os idosos de 63 e 62 anos, respectivamente. Na quinta-feira, é a vez daqueles com 61 anos. Serão mil doses em cada dia, e haverá distribuição de fichas nos locais, das 10h às 15h.

Em Caxias do Sul, começa a aplicação da primeira dose em idosos de 63 anos ou mais. Para evitar aglomerações, o público deve ir aos locais conforme o cronograma. Hoje, são os nascidos de abril a julho de 1957 ou antes; na terça, os de agosto a novembro de 1957 ou antes; e na quarta, de dezembro de 1957 a março de 1958 ou antes. O serviço ocorre em drive-thru no estacionamento do Shopping Villagio, das 9h às 17h, e nas quatro Unidades Básicas vacinadoras, das 8h às 16h.

