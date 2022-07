Arroio do Meio realiza segunda edição da Feira da Saúde neste sábado

publicidade

A Prefeitura de Arroio do Meio, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado a segunda edição da Feira da Saúde Quem Ama Cuida. A ação que é aberta para toda a comunidade ocorre no ginásio Pá-Rural, no bairro São Caetano, das 8h às 11h. A primeira edição da feira ocorreu em março no distrito de Forqueta.

Entre os serviços disponibilizados no dia está a aplicação de vacinas contra a Covid-19, gripe e de rotina. Também serão realizados exames de glicose, colesterol, PSA, medição de pressão arterial, avaliação oftalmológica, além de serem distribuídas informações nutricionais e de saúde bucal. A Univates participará do evento por meio dos cursos da área de saúde.

Além disso, a ação também contará com a participação do Hospital São José, para apresentar seus serviços e tirar dúvidas, e do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), com o trabalho desenvolvido nas oficinas e outras atividades do centro. O Rotary Club, em parceria com o Departamento de Trânsito, fará demonstração da orientação e conscientização das regras de trânsito, um circuito orientado de bicicletas para crianças e adolescentes e apresentará o banco ortopédico. A Liga Feminina de Combate ao Câncer também estará presente.

A Escola São Caetano fará apresentações e mostrará seu trabalho na conscientização de combate à Dengue e de coleta de materiais recicláveis em parceria com o departamento do Meio Ambiente, que irá coletar garrafas e tampas de pet e óleo de cozinha.

