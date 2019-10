Arroio Grande decreta situação de emergência após granizo

publicidade

O município de Arroio Grande, no Sul do Estado, encaminhou decreto de situação de emergência em razão da forte chuva que atingiu o município entre terça e esta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, há 480 pessoas afetadas. Dessas, 13 estão desalojadas. A cidade tem 18,2 mil habitantes.

Nesta quarta, a Defesa Civil encaminhou sete rolos de lonas para Arroio Grande, que contabiliza cerca de 120 casas destelhadas – pela manhã, eram 80. O órgão deve enviar um caminhão de ajuda humanitária da Central de Doações, com roupas, calçados, cobertores, além de itens de higiene. Ao menos 30 famílias serão auxiliadas.

Outras duas prefeituras reportaram danos causados por eventos climáticos à Defesa Civil. Também em razão de queda de granizo, São Borja, na Fronteira Oeste, teve 13 pessoas afetadas, enquanto Colinas, no Vale do Taquari, teve outras cinco atingidas pela chuva, com maior gravidade. Ao todo, menos de 24 horas após os eventos de chuva forte, há 511 pessoas afetadas no Rio Grande do Sul.

Por meio das coordenadorias regionais, a Defesa Civil monitora a situação para prestar suporte aos municípios atingidos.