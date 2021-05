Arroio Sonda, em Taquara, recebe trabalhos de desassoreamento e limpeza

publicidade

Há mais de duas semanas, as equipes da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Trânsito de Taquara trabalham no desassoreamento e na limpeza do Arroio Sonda, um dos principais do município, localizado no bairro Empresa e loteamento Olaria. Há anos o arroio não recebia nenhuma intervenção e a situação preocupava os moradores, principalmente, em épocas de chuvas intensas, em razão dos alagamentos que deixavam muitas famílias em situações críticas e desalojadas.

“A remoção do acúmulo de sedimentos e lixos nas margens e no leito do curso d’água, bem como o alargamento do arroio favorecerá maior vazão evitando as enchentes”, menciona o secretário responsável pela pasta, Bruno Cardoso.

“Confesso que é muito chocante a quantidade de lixo retirado do arroio, foram muitas cargas recolhidas manualmente por nós e outras que saíram através da ação das máquinas. Esperamos que o nosso trabalho seja valorizado, que a população não jogue lixo e nos auxilie neste cuidado evitando as enchentes”, revela Bruno.

Outros trabalhos deste porte já estão sendo estudados na localidade de Padilha, onde já foi identificado pontos do rio, onde nos próximos meses será iniciado um trabalho de desassoreamento.

“O trabalho se faz necessário em função de que o leito do rio está invadindo a estrada, sendo que em um dos pontos da estrada será necessário fazer o seu alargamento. A primeira etapa é darmos andamento ao licenciamento ambiental para executarmos a obra”, menciona Soares.