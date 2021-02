Asilo de Pelotas enfrenta surto por Covid-19

publicidade

A Instituição de Longa Permanência Quinta Urbana, na zona norte de Pelotas, enfrenta um surto de coronavírus desde o início deste mês. Conforme informações da prefeitura, foi realizada uma desinfecção no local e cumprida as exigências das autoridades sanitárias.

Onze idosos tiveram alta hospitalar retornando para a instituição, dois foram liberados e devem cumprir isolamento na casa de familiares e outros dois seguem internados para seguir por avaliação clínica. O Ministério Público está investigando o caso.

As mortes começaram a ocorrer no dia 1º deste mês. O óbito mais recente ocorreu na segunda-feira, 22. A vítima era um homem de 77 anos que estava internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e foi o 12º morador da casa a morrer. Do total de 72 moradores, 50 foram infectados pela Covid-19, assim como 29 funcionários. Os idosos receberam a primeira dose de imunização no dia 27 de janeiro.

Segundo a direção da casa geriátrica foi realizada a desinfecção no local e atendidas todas as recomendações da Vigilância Sanitária. Desde a última segunda-feira os idosos começaram a retornar a viver na casa que foi dividida em duas alas, uma para quem positivou para o coronavírus e outra para os que negativaram para a doença. A direção também afirma que começou a atender as solicitações do Ministério Público e que no momento oportuno poderá prestar novos esclarecimentos.

