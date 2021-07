Assinatura do novo contrato de concessão da RSC 287 ocorre dia 20 de julho

publicidade

A assinatura do contrato de concessão da RSC 287 com o Grupo Sacyr, vencedor da licitação, irá ocorrer no dia 20 de julho. A formalização estava prevista inicialmente para junho, mas, conforme informação do secretário extraordinário de Parcerias do Estado, Leonardo Maranhão Busatto, o ato foi adiado a pedido da empresa, para que os diretores pudessem vir da Espanha para participar.

A intenção é realizar a solenidade em Santa Cruz do Sul, onde ficará a sede administrativa da concessionária Rota de Santa Maria, como será denominada. Mas isso ainda não está definido, pois depende da agenda do governador Eduardo Leite (PSDB). A partir da assinatura, haverá 30 dias para a troca de comando na RSC 287, que hoje está sob responsabilidade da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A concessão da rodovia terá um gestor próprio. Ele será responsável por informar o Estado sobre o planejamento para as intervenções no trecho leiloado de 204,5 quilômetros entre Tabaí e Santa Maria. A nova tarifa de pedágio ainda está sendo calculada, com base no IPCA.

A previsão é de R$ 3,70 para veículos de passeio e passará a ser praticada no primeiro dia de concessão nas atuais duas praças de pedágio, em Candelária e Venâncio Aires, e não poderá ser alterada durante um ano. Os motociclistas passarão a pagar pedágio, na metade do preço. Para cada eixo a mais nos veículos pesados, é acrescido o valor da tarifa.

No segundo ano de concessão, três novas praças serão implantadas, em Santa Maria (quilômetro 214), Paraíso do Sul (quilômetro 68) e Tabaí (quilômetro 47). Para os usuários, as melhorias imediatas serão o serviço de ambulância 24 horas, serviço de guincho, novas sinalizações horizontais e verticais, operações tapa-buracos e serviços de informação.

