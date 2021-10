Associação distribui mais de 3 mil cestas de doces para crianças carentes de Passo Fundo

publicidade

A Associação Amigos do Bem, de Passo Fundo, entregou neste domingo 3,1 mil cestas de doces para crianças carentes de oito bairros da cidade. O ato ocorreu celebra o Dia das Crianças, comemorado nesta terça-feira. A ação beneficiou crianças dos bairros Cruzeiro, Vila União, Operária, Valinhos, Jabuticabal, Integração, Petrópolis e Vila Luíza.

Segundo o presidente da Associação, Jeferson Amaral todos os recursos para montar as cestinhas foram angariados através de rifas, venda de cachorro quente e galeto com massa, que moradores do bairro União realizaram durante os últimos meses. “Foram diversas atividades realizadas, todas com a união dos moradores e recursos do próprio bolso e ainda com auxílio da CUFA Passo Fundo, também foram distribuíram diversas sacolas econômicas, roupas e fraldas geriátricas para famílias em vulnerabilidade”.

Amaral lembra que a Associação foi criada em 2020 com o intuito de ajudar as pessoas que passavam por dificuldades, em decorrência da pandemia. “A partir dali o grupo, formado por amigos moradores do bairro União, não parou mais. Hoje são mais de 60 pessoas que fazem parte da Associação Amigos do Bem ”, observa.

