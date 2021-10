Aulão de artes marciais marca Dia das Crianças em Gravataí

publicidade

A Prefeitura de Gravataí promove nesta terça-feira, Dia das Crianças, um aulão de artes marciais. O evento ocorre no Gravataí Shopping Center, das 14h às 19h. Serão quatro horas de evento, período em que serão ministradas, por profissionais de educação física, gratuitamente, aulas de lutas kids e demonstrações de artes marciais para a criançada. A ideia é fomentar, além da cultura e do lazer, a atividade física e a prática de todas as modalidades esportivas, promovendo uma maior qualidade de vida à população.

