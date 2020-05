Aumento de casos de Covid-19 faz Três Passos desativar barreiras sanitárias

publicidade

Segue em ritmo crescente o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul. No final da tarde de ontem, a Administração Municipal confirmou que mais sete moreadores foram estão dentes – o número de casos no município chega a 30. Com isso, o prefeito José Carlos Amaral anunciou que está desativando as barreiras sanitárias a partir desta sexta-feira, uma vez que já há um reconhecimento de transmissão comunitária no município, sendo impossível neste momento identificar o epicentro de transmissão do vírus.

“Esse mecanismo foi muito importante, com um trabalho educativo fundamental e que permitiu identificar o fluxo de pessoas e tentar prever a transmissão de Covid-19 na cidade”. Entretanto, segundo o prefeito, com o nível de circulação comunitária do Covid-19 significa que o vírus está circulando entre as pessoas e o cuidado tem de ser no fluxo interno da cidade, e não mais nas entradas da cidade.

Com a desativação das barreiras sanitárias, agora serão estabelecidos três pontos de apoio e orientação, dentro da cidade. Um na Praça da Bandeira, o segundo na Praça Reneu Geraldino Mertz e o terceiro no lado do Shopping das Frutas, na Avenida Costa e Silva.

Esses pontos serão utilizados pela Vigilância Sanitária e pelos dez agentes civis de combate à Covid-19, que participaram de processo seletivo e foram contratados esta semana, para orientar a população, tirar dúvidas e fiscalizar as medidas que foram decretadas e que devem ser observadas pela comunidade. Essas incluem oo uso de máscara, a assepsia com álcool em gel, o uso adequado das máscaras e o seu descarte, o funcionamento correto dos estabelecimentos comerciais, entre outros fatores.

Na quinta, a cidade registrou o pimeiro paciente curado da Covid-19, em Três Passos. Um homem de 47 anos, recebeu alta da Unidade Sentinela, após ter passado os 14 dias de isolamento no hospital local e não apresentar mais sintomas. O prefeito também informou que uma paciente idosa, de 92 anos, que apresenta quadro de sintomas para o novo coronavírus, teve de ser internada no Hospital de Caridade. A paciente realizará coleta no domingo, através de exame PCR e o material será encaminhado ao Laboratório Central do Estado.

Os novos casos são uma mulher de 20 anos; uma criança do sexo feminino, de 10 anos; mulher de 19 anos; mulher de 27 anos; mulher de 23 anos; homem de 53 anos e homem de 27 anos de idade. Dos 30 casos confirmados, nenhum paciente está hospitalizado neste momento. O primeiro caso confirmado havia sido internado no Hospital de Caridade, se recuperou deu alta na segunda-feira,4. Não teve a necessidade de internação em UTI.