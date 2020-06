Aumento de infectados pela Covid-19 faz prefeitura reduzir horário do comércio em Alvorada

publicidade

Diante ao expressivo aumento dos casos de coronavírus em Alvorada e a superlotação dos leitos nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI´s) dos hospitais da Região Metropolitana, o prefeito José Arno Appolo do Amaral determinou que, a partir desta quinta-feira, alguns estabelecimentos comerciais deverão seguir novas restrições de funcionamento, reduzindo o horário de operação. Os comércios e serviços não essenciais deverão operar das 8h30min às 17h30min, inclusive aos sábados e domingos. Bares, restaurantes e lojas de conveniência deverão funcionar das 10h até as 22h, incluindo os finais de semana. O serviço de tele-entrega permanece autorizado para além desse horário.

De acordo com as determinações do novo decreto, fica expressamente vedado o funcionamento de quadras de esportes (ginásios, quadras cobertas ou não, campos e similares) para prática esportiva. E, desde a última segunda-feira, é expressamente obrigatório o uso de máscaras em todo o território municipal. Também fica determinado o uso do equipamento de proteção individual para todas as pessoas que deixarem suas moradias.

A fiscalização dessas medidas fica a cargo das equipes de vigilância sanitária e órgãos de segurança pública. O não cumprimento das restrições implicarão em processo administrativo ou sanitário, bem como a cassação do alvará de funcionamento.