Avanço da Covid-19 estabiliza e Fronteira Oeste registra o menor índice dos últimos 75 dias

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), sediada em Alegrete, divulgou nesta terça-feira relatório atualizado do novo coronavírus e casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na área de abrangência da pasta.

Conforme a titular da CRS, Heili Temp, nas 11 cidades de abrangência da Coordenadoria, foram identificados 4.124 casos confirmados, um avanço de 210 novas notificações se comparado com o levantamento da pandemia divulgado na terça-feira passada, além de 74 mortes desde o início dos registros do novo coronavírus na região, totalizando um aumento geral de 5,36% em sete dias O menor dos últimos 75 dias.

Em Uruguaiana, foram confirmados 989 casos, sendo 110 ativos e 17 óbitos. São seis pacientes hospitalizados (4 em UTI) e 283 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Há 862 recuperados. O maior número de casos positivos da R03. A cidade testou 12.995 pessoas (Lacen, Laminf, SMS,Ufpel, Unipampa e Ibope), e se mantém como o município com maior índice de testagem em números absolutos.

Na fronteira com o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, agora há 524 casos, sendo 20 ativos e quatro óbitos mantidos. São 500 pacientes recuperados. Quaraí confirmou 55 casos de Covid-19 que provocaram três óbitos. Forma apenas três novos casos registrados na última semana. Em Alegrete, houve 6.430 testagens e 597 casos anotados, sendo 53 ativos, além de 15 óbitos computados anteriormente. Recuperados somam 529.

No município de Itaqui, o número ampliou-se para 556 registros e seis óbitos. Em Rosário do Sul, mantida a positivação de 276 pacientes e 15 exames em análise. Também se mantém dois óbitos. Recuperados 268. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 cresceu para 961, sendo seis isolados em hospital e outros 34 em domicílio e notificadas 25 mortes, permanecendo como o município da Fronteira-Oeste com o maior índice de óbitos informados. Houve a testagem de 7.559 pessoas. Recuperados somam 897.

Ainda de acordo com Heili, em Manoel Viana são 39 casos positivos, inclui-se um óbito. A cidade de Santa Margarida do Sul apontou os mesmos 25 casos do novo coronavírus, igual aos das últimas três semanas, sem óbito. Em Barra do Quaraí, houve o registro total de 76 casos positivos, não há mais casos ativos no município, e um registro de óbito anterior. Maçambará repete os 26 casos anotados, sem óbito.

Na cidade de São Borja, também na fronteira, mas ligada a 12ª CRS de Santo Ângelo, somou 820 casos positivos para Covid-19, 11 pessoas em isolamento hospitalar, sendo cinco em CTI, e 397 em isolamento domiciliar, 21 óbitos, cinco deles registrados na última semana.

Estão ocupados 72% dos 78 leitos de UTI existentes na R03. Por coronavírus são 11 internações/UTI, além de 17 leitos clínicos ativos. Heili Temp apela à população da regional para a necessidade de manter e ampliar o distanciamento social, evitar aglomerações, permanecer em casa, além de lavar as mãos, utilizar máscara facial e álcool em gel. "Sem vacinação, a prevenção é o único processo de neutralização da disseminação do novo coronavírus", concluiu.