Avanço do rio Taquari deixa mais de 2,7 mil pessoas desalojadas em Cruzeiro do Sul

O Município de Cruzeiro do Sul mais uma vez foi fortemente castigado com a inundação do Rio Taquari. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Adeildo Mello, 2.732 pessoas foram desalojadas, sendo 257 pessoas de 88 famílias, incluindo 40 crianças, levadas para quatro abrigos do município:

Também foram registrados desmoronamentos e queda de árvores na ERS 130 no km 66 em Cruzeiro do Sul. “Quando o nível das águas baixarem vamos verificar os danos e trabalhar para deixar as vias em condições de tráfego”, salientou o prefeito João Dullius.

Conforme a secretária municipal da Educação, Cultura e Esportes, Anelise Assmann, as escolas de ensino fundamental Jacob Sehn, Antonio Domingos Ciceri Filho e Passo de Estrela, além das Escolas de Educação Infantil Dona Maria Julieta e Vila Zwirtes foram tomadas pelas águas, sendo necessária a limpeza e higienização dos prédios, o que deve ocorrer nesta segunda e terça. Se possível as aulas serão retomadas na quarta, mas isso ainda vai depender de uma avaliação dos prédios.

Ginásio Municipal Orlando Osvaldo Eckerth

Famílias: 42 Pessoas: 128

Salão Comunitário Bairro Célia

Família: 21 Pessoas: 60

Linha Picada Augusta (Baiúca):

Famílias: 10 Pessoas: 27

Linha Maravalha:

Famílias: 15 Pessoas: 42

