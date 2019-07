Bairro Passo da Caveira passa por série de obras em Gravataí

publicidade

Moradores do bairro Passo da Caveira, na parada 103, em Gravataí, serão contemplados com uma série de melhorias no bairro. Além da pavimentação da estrada Arthur José Soares, equipes trabalham na implementação da nova ponte da via, que fica próxima à ERS 030.

De acordo com a Prefeitura, o antigo pontilhão teve que ser retirado pois a estrutura ficou comprometida pelo tempo de uso, causando riscos aos motoristas e pedestres. No local, a antiga passagem será substituída por novas galerias de concreto e para que os trabalhos possam ser executados com segurança, foi necessária a interrupção parcial do trânsito de veículos.

Uma das alternativas para aqueles que precisam se deslocar para o bairro Padre Réus, é acessar o desvio pelas ruas Dona Cledi, Chico Xavier e Neiva da Costa. De acordo com informações da Secretaria de Obras, a nova passagem terá 11 metros de comprimento e a execução dos serviços é realizada com recursos próprios.

Sobre a pavimentação da estrada Arthur José Soares, ela deverá ser feita até a localidade do Xará, numa extensão de 7 a 8 km. “Obras importantes que vão trazer melhorias na mobilidade de toda aquela região”, destaca o Secretário de Obras do município, Paulo Martins. Moradora e comerciante da região, Cleci Nunes da Silva Veiga, 42 anos, disse que a nova ponte e o asfaltamento vão trazer bem mais segurança no trânsito.