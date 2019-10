Balneário do Cantão passa por restauração em São Marcos

publicidade

Há anos desativado, o Balneário do Cantão, às margens do rio Uruguai, na localidade de São Marcos, passa por reformas estruturais para retomar o movimento de visitantes durante a temporada de verão. O trabalho está sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

Passam por melhorias e restauração churrasqueiras, caramanchões e o sistema de iluminação, entre outras obras. A intenção da prefeitura é assegurar uma infraestrutura adequada para o período de verão 2019/2020. “Com as reformas em pleno andamento, inclusive no feriado, o Cantão terá novamente condições de oferecer entretenimento e lazer, recebendo assim, banhistas, visitantes e turistas do município e da região da Fronteira.