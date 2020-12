Banco de Alimentos de Caxias do Sul inaugura novo espaço e reforça pedido de doações

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) de Caxias do Sul, inaugura nesta sexta-feira a obra de modernização do Banco de Alimentos. O novo espaço, situado junto à Ceasa Serra, tem cerca de 800 metros quadrados e vai oferecer condições para ampliação dos cursos e atendimentos. Foram investidos na obra R$ 500 mil em recursos federais e outros R$ 330 mil do município num total aproximado de R$ 830 mil.

A modernização do espaço vai permitir maior oferta de cursos de aproveitamento de alimentos e outras ações. “As novas instalações possuem cozinha experimental, vestiário, local para serviços administrativos e uma ampla área para recebimento e armazenamento de doações”, comemora a diretora de Segurança Alimentar da SMAPA, Cristina Fabian Gregoletto. Ela conta que a equipe do Banco de Alimentos ganhou motivação extra, pois aguardava há anos pela conclusão da obra

Neste ano, o Banco de Alimentos arrecadou aproximadamente 600 mil quilos de gêneros alimentícios. As doações foram destinadas a famílias que tiveram a situação piorada pela pandemia, gerando aumento na demanda.

Em parceria com a Fundação de Assistência Social (FAS), o Banco distribuiu cerca de 6,7 mil cestas básicas em 2020. Além disso, atende 99 entidades como casas lares, cozinhas comunitárias, lares de idosos, albergue, associações de recicladores e comunidades terapêuticas, entre outras.

Em 2020, o Banco de Alimentos foi protagonista da Campanha Caxias do Amor, lançada no início da quarentena. É possível doar nos mercados e farmácias identificadas com cartaz da campanha. Os itens mais solicitados são arroz, feijão e óleo.

